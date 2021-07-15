ГОРНЯК22 15.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Денисова пещера, Белокуриха и Нагорный парк представят Алтайский край в конкурсе «Сокровища России»

Горняк22
10 часов Ago

Всего в нем участвуют 7 туристических объектов Алтайского края.

Фото: Катунь 24

Конкурс объявил журнал National Geographic Traveler, сообщает Алтайтурцентр. Конкурс определит не только главные достопримечательности и популярные места и объекты в стране, но и откроет новые интересные места для туристов.

Алтайский край на конкурсе представляют:

  • в номинации «Природный объект» – Денисова пещера и заказник «Лебединый»;
  • в номинации «Туристическая тропа» – подъем к скале Чертов палец;
  • в номинации «Экскурсионный маршрут» – «Большое золотое кольцо Алтая»;
  • в номинации «Культурно-исторический объект» – историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» в «Белокурихе горной»;
  • в номинации «Общественное пространство» – набережная реки Оби и Нагорный парк Барнаула;
  • в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» – город-курорт Белокуриха;
  • в номинации «Народный промысел» – изделия Колыванского камнерезного завода.

Голосование по 10 номинациям проходит онлайн на сайте конкурса и продлится до 10 октября 2021 года. Итоги будут подведены в ноябре 2021 года. 

Катунь24

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