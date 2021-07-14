Катунь24: Дождь: о погоде 14 июля в Алтайском крае
Сегодня, 14 июля 2021 года, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град.
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град. Ветер южный 11-16 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с. Температура +19…+24 градуса, местами по востоку до +29 градусов.
В Барнауле кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный 11-16 м/с. Температура +26…+28 градусов.