ГОРНЯК22 14.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Дождь: о погоде 14 июля в Алтайском крае

Горняк22
11 минут Ago

Сегодня, 14 июля 2021 года, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град. Ветер южный 11-16 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с. Температура +19…+24 градуса, местами по востоку до +29 градусов.

В Барнауле кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный 11-16 м/с. Температура +26…+28 градусов.

Катунь24

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