Катунь24: Двое осужденных сбежали из новосибирской колонии
Речь идет о Виталии Козлове и Александре Горлове.
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Осужденные отбывали наказание в колонии-поселении № 8.
Как рассказали во ФСИН, на очередной плановой проверке мужчин не было. Они воспользовались правом носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.
Одного из сбежавших осудили за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а второго — за преступления против собственности. Срок заключения злоумышленников не сообщается.
Сейчас сотрудники ФСИН и полицейские ведут поиск беглецов.