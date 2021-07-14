Катунь24: Двое осужденных сбежали из новосибирской колонии

Речь идет о Виталии Козлове и Александре Горлове.

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Осужденные отбывали наказание в колонии-поселении № 8.

Как рассказали во ФСИН, на очередной плановой проверке мужчин не было. Они воспользовались правом носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

Одного из сбежавших осудили за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а второго — за преступления против собственности. Срок заключения злоумышленников не сообщается.

Сейчас сотрудники ФСИН и полицейские ведут поиск беглецов.

Катунь24