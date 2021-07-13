Катунь24: День, который не подойдёт для рутинных занятий, и день, когда следует довериться интуиции. Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля

Астрологический прогноз на неделю с 12 по 18 июля 2021 года.

Понедельник, 12 июля

Гороскоп сегодня плохо подходит для рутинных занятий и работы, требующей точности и внимания. Зато он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Сегодня вы можете ожидать любых неожиданностей в поступках и в чувствах – в том числе и в любви. Периоды бездействия могут сменяться у вас жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.

Вторник, 13 июля

Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни: и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми. Ну а рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать – разве что у вас на руках все козыри, и вам известны карты противника.

Среда, 14 июля

Сегодня звезды гороскопа настойчиво советуют вам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого. Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. В течение дня возможны новые знакомства, в том числе романтические.

Четверг, 15 июля

Сегодня звезды гороскопа во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит? Точно также и окружающие в этот день в любом вопросе будут искать свой интерес. Сподвигнуть их на какое-либо действие просто так, из чистого альтруизма, вряд ли получится. Поэтому если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.

Пятница, 16 июля

Гороскоп сегодня не слишком подходит для того, чтобы проявлять терпение и усидчивость. В этом плане бухгалтерам, программистам и всем тем, чья работа требует внимательности, придется нелегко. Чтобы в работу не закралась ошибка, придется действовать по формуле: «Сто раз отмерь…». Вообще логика сегодня отступит у вас на второй план, а работоспособность – на третий. День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред. Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.

Суббота, 17 июля

Сегодня звезды гороскопа подсказывают, что стремление к новизне способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Привычные дела и обязанности будут вызывать скуку, склоняя отложить их на потом, чтобы заняться чем-то более интересным. Звезды в этот день наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день! Единственное, чего следует избегать, – это споров. Сегодня они способны вспыхивать на пустом месте и быстро разрастаться, как лесной пожар.

Воскресенье, 18 июля

Гороскоп на сегодня хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко. Словом, не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет – вероятность романа весьма велика. Особенность этого дня такова, что главная трудность – вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно.

Катунь24