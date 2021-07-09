Катунь24: Давид Земляничник: традиции и приметы на 9 июля

В народном календаре 9 июля – Давид Солунский, Давид Земляничник, Тихвинская икона Божией Матери, Тихвинская ягодница. В этот день отправлялись в лес по ягоды. Православная церковь 9 июля празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери и вспоминает преподобного Давида Солунского – греческого святого, проживающего в V веке.

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Давид постригся в монахи в монастыре святых Феодора и Меркурия. Пожив какое-то время при монастыре, он решил отправиться в город Салоники. Здесь под миндалевым деревом он построил себе шалаш, в котором прожил около 70 лет, предаваясь аскетическим упражнениям. В житии святого сообщается, что он мог безболезненно брать в руки горящие угли. Местными жителями преподобный Давид почитался как чудотворец. Умер он около 540 года. В этот день святому молятся о «сбережении лучшего».

По преданию, Тихвинская икона Божией Матери была написана апостолом и евангелистом Лукой. В V веке из Иерусалима она была перенесена в Константинополь. За 70 лет до взятия города турками, в 1383, икона из Византии чудесным образом исчезла и явилась над Ладожским озером. Двигавшийся над водой образ увидели рыбаки. Святая икона сама указала место за речкой Тихвинкой, где ей следовало остановиться и обрести храм.

На месте обретения иконы сначала была выстроена деревянная церквушка, а позже возведен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. Святой образ неоднократно спасал Новгородские земли, город Тихвин и расположенный в нем монастырь. Икона «утихомиривала» неприятеля, способствовала установлению в городе тишины, мира и спокойствия.

На Руси очень почитали Тихвинскую икону. С неё сделали несколько списков. В годы Великой Отечественной войны икону вывезли из России. В 2004 году её с большими почестями вернули в Тихвинский монастырь.

Традиции и обычаи

В народе говорили: «На Тихвинскую ягоды поспевают и птицы затихают». Особенно радовала в эти летние дни поспевшая земляника. Женщин и девушек, отправляющихся в ту пору в лес по ягоды, называли Тихвинские ягодницы.

Девок в лес земляника зовёт.

Собирай по ягодке, наберешь кузовок.

Первую ягоду в рот кладут, вторую домой несут.

До 9 июля женщинам нельзя было есть ягоды – считалось, что в противном случае их дети в младенчестве будут умирать. На Давида же смело отправлялись в лес за первыми ягодами. Существует поверье, что тот, кто хочет занять в этот день денег, должен в карман положить листья земляники, тогда отказа не будет.

Земляника считалась символом благополучия. По поверьям, в ней заключен дух земли и солнечная нежность. В этот день девушки умывались земляничной росой, чтобы всегда быть привлекательными. Беременные рвали листья земляники и носили их всегда с собой, чтобы роды прошли легко.

Ягоды земляники применялись в лечении многих недугов. Их ели при болезнях печени и мочевого пузыря, малокровии. Считалось, что земляника избавляет от головной боли. Листья растения зимой заваривали как чай. Такой напиток и сил прибавляет, и с сердца боль снимает.

Земляникой лечили и старые язвы. Отправлялись за ягодой, пока ещё не сошла роса. Собирали на чистую льняную ткань, разминали и к больному месту прикладывали. Повязку меняли, пока больное место не затягивалось.

Приметы и поверья

Если средь бела дня вьюнок закроет цветок, то к вечеру дождь «встанет» на порог. Много росы – к урожаю огурцов. Обилие ягод – к холодной зиме. Если 9 июля собрать и съесть много земляники, обновится кровь. Если на Давида Земляничника выпал дождь, то весь сентябрь мокрым будет. Если в этот день хорошая погода, то на протяжении семи недель будет тепло и солнечно. Полевые цветы сильнее обычного пахнут – к дождю. В радуге преобладает желтый цвет – к ясной погоде. В этот день пчелы впервые вылетают за медовым сбором. Если 9 июля в доме зажечь белую свечу, то весь год будет благополучным и хлебосольным. Сон с 8 на 9 июля исполнится через 7-10 дней. Сновидение, увиденное днем 9 июля, осуществиться через две недели.

Людям, родившимся 9 июля, покровительствует земляника. В качестве талисмана им следует носить сапфир.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24