ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Деньги уплыли: в Алтайском крае мошенники обманули любителя активного отдыха

Горняк22
18 часов Ago

В этот раз жертвой стал 32-летний житель Бийска.

Фото: pixabay.com

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина хотел приобрести надувную лодку для активного отдыха. В поисках подходящей цены потерпевший начал перебирать варианты в интернете. На популярном сайте он нашел подходящую цену и перевел деньги. Сумма покупки составила 24 000 рублей. Но товар так и не пришел к покупателю. После этого бийчанин обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Катунь24

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