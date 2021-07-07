Катунь24: Дождь: о погоде 7 июля в Алтайском крае

Сегодня, 7 июля 2021 года, в отдельных районах дожди, грозы, местами по северу сильные дожди, град.

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В Алтайском крае в отдельных районах дожди, грозы, местами по северу сильные дожди, град. Ветер северный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозах местами шквалы 18-23 м/с. Температура +22…+27 градусов, с похолоданием в течение дня.

В Барнауле в первой половине дня дождь, гроза. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура +22…+24 градуса, с похолоданием в течение дня.

Катунь24