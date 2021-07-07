Катунь24: Двое сибиряков погибли при очистке канализации на свиноферме

Предположительно, они отравились аммиачными газами.

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По данным ИА «Запад24», трагедия произошла 5 июля 2021 года в селе Степное в Назаровском районе Красноярского края. По предварительным данным, молодым рабочим дали задание прочистить канализацию. Точная причина смерти будет известна после проведения всех судебно-медицинских экспертиз.

Тела погибших оперативно вывезли в местную больницу. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

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