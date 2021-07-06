Катунь24: До +36: о погоде 6 июля в Алтайском крае

Сегодня, 6 июля 2021 года, местами кратковременные дожди, грозы, местами по северо-западу сильные дожди, град.

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В Алтайском крае местами кратковременные дожди, грозы, местами по северо-западу сильные дожди, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе местами шквалы 17-22 м/с. Температура +31…+36 градусов.

В Барнауле в конце дня дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура +32…+34 градуса.

Катунь24