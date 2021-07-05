Катунь24: Двое пьяных жителей Барнаула утащили металлическое ограждение со двора

Информацией об очередном необъяснимом происшествии, а также записью с камер видеонаблюдения, поделились подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

Фото: кадр из видео «Инцидент Барнаул»

На кадрах видеозаписи видно, как два мужчины посидели на скамейке около подъезда одного из барнаульских домов, затем целенаправленно направились чуть вглубь двора, присели на металлическое ограждение, затем взяли его и унесли в неизвестном направлении. Видеокамеры едва смогли зафиксировать происшествие: действия двух злоумышленников попали лишь на самый угол видео.

«Вот так местные алкаши воруют забор с наших кварталов. Подошли, уселись, поднялись, унесли…», — резюмирует очевидица.

Катунь24