Катунь24: Делимся лайфхаками для комфортного отдыха на природе

Многие из нас любят выбираться на природу, особенно с ночевкой в палатках у костра. Но в любой момент что-то может пойти не так, будь то пронизывающий холодный ливень, наглые вездесущие комары или забытая дома сумка. Но даже такие неприятности не смогут нарушить отдых активному туристу. Далее в материале — действенные хитрости, которые действительно работают.

Фото: novate.ru

Необычные ресурсы для розжига

Если костер никак не хочет разгораться, а у вас с собой нет никаких специальных средств для розжига, попробуйте воспользоваться альтернативными методами. Опытные путешественники утверждают, что картофельные чипсы отлично горят. Также можно воспользоваться обычным антисептиком.

Отпугивание комаров

Собираясь на природу, раздобудьте пучок сушеного шалфея. Когда разожжете костер, подбрасывайте в огонь листья шалфея. Его запах будет отпугивать комаров, и вы сможете в полной мере насладиться отдыхом под открытым небом.

Оригинальные стаканы

Если вы боитесь, что к вам в стакан залетит оса или другое насекомое, что, кстати, частенько случается в летнюю пору, закрывайте емкости крышками. А еще можете использовать вместо привычных стаканов Zip-пакеты. Просто воткните трубочку и наслаждайтесь напитком, не боясь, что внутри окажется какое-то насекомое.

Самодельные ложки

Если вы обнаружили, что забыли прихватить с собой столовые приборы, не стоит отчаиваться, просто проявите смекалку. Например, можно вырезать ложки разного размера из пластиковых бутылок. Кроме собственно бутылок вам также понадобятся палки и нитки.

Сушилка для посуды

Если сушить вымытую посуду на природе, она, скорее всего, снова станет грязной. Будет лучше, если вы возьмете с собой сетку и будете складывать чистую посуду в нее. Сетку лучше всего повесить в тихом месте, на веревку палатки или на сучок небольшого дерева.

Практичные емкости

Не выбрасывайте коробочки от сладких драже «Тик-так». Несколько таких пригодятся вам на природе, в них очень удобно насыпать специи, а еще можно складывать заколки, скрепки, резинки и прочую мелочевку.



Фольга

Собираетесь на природу? Обязательно возьмите с собой фольгу и побольше. В нее можно заворачивать рыбу и овощи, чтобы в дальнейшем приготовить на костре. А еще из фольги можно сделать тарелки на случай, если другой посуды под рукой нет.

Сохранность вещей

Спички, туалетную бумагу, бумагу для розжига, крупы нужно защищать от влаги. Чтобы на природе эти вещи не отсырели, поместите их в пластиковый контейнер или в стеклянную банку с крышкой.

Водонепроницаемая обувь

Не только вещи нужно защищать от влаги, обувь тоже легко может промокнуть. Чтобы роса или сырость не испортили вам настроение, перед поездкой хорошенько натрите свои кеды пчелиным воском.

Уют в палатке

Согласитесь, просыпаться на холодной влажной земле не очень приятно. Поэтому, если собираетесь провести уикенд в палатке, стоит подготовиться. Для этого застелите пол в палатке клеенкой, а наверх положите детский коврик из вспененного полиуретана.



Клещи

​​​​​​​В начале лета клещи активны как никогда. Поэтому после пребывания на природе важно осматривать себя, детей, животных и вещи. Перед тем как зайти домой, пройдитесь по волосам и одежде липким роликом. Тоже можно проделать с сиденьями в машине и сумками.



Надеемся, что наша статья будет полезной для вас!

По материалам сайта novate.ru

Катунь24