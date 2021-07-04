Катунь24: Делимся лайфхаками для комфортного отдыха на природе
Многие из нас любят выбираться на природу, особенно с ночевкой в палатках у костра. Но в любой момент что-то может пойти не так, будь то пронизывающий холодный ливень, наглые вездесущие комары или забытая дома сумка. Но даже такие неприятности не смогут нарушить отдых активному туристу. Далее в материале — действенные хитрости, которые действительно работают.
Фото: novate.ru
- Необычные ресурсы для розжига
Если костер никак не хочет разгораться, а у вас с собой нет никаких специальных средств для розжига, попробуйте воспользоваться альтернативными методами. Опытные путешественники утверждают, что картофельные чипсы отлично горят. Также можно воспользоваться обычным антисептиком.
- Отпугивание комаров
Собираясь на природу, раздобудьте пучок сушеного шалфея. Когда разожжете костер, подбрасывайте в огонь листья шалфея. Его запах будет отпугивать комаров, и вы сможете в полной мере насладиться отдыхом под открытым небом.
- Оригинальные стаканы
Если вы боитесь, что к вам в стакан залетит оса или другое насекомое, что, кстати, частенько случается в летнюю пору, закрывайте емкости крышками. А еще можете использовать вместо привычных стаканов Zip-пакеты. Просто воткните трубочку и наслаждайтесь напитком, не боясь, что внутри окажется какое-то насекомое.
- Самодельные ложки
Если вы обнаружили, что забыли прихватить с собой столовые приборы, не стоит отчаиваться, просто проявите смекалку. Например, можно вырезать ложки разного размера из пластиковых бутылок. Кроме собственно бутылок вам также понадобятся палки и нитки.
- Сушилка для посуды
Если сушить вымытую посуду на природе, она, скорее всего, снова станет грязной. Будет лучше, если вы возьмете с собой сетку и будете складывать чистую посуду в нее. Сетку лучше всего повесить в тихом месте, на веревку палатки или на сучок небольшого дерева.
- Практичные емкости
Не выбрасывайте коробочки от сладких драже «Тик-так». Несколько таких пригодятся вам на природе, в них очень удобно насыпать специи, а еще можно складывать заколки, скрепки, резинки и прочую мелочевку.
- Фольга
Собираетесь на природу? Обязательно возьмите с собой фольгу и побольше. В нее можно заворачивать рыбу и овощи, чтобы в дальнейшем приготовить на костре. А еще из фольги можно сделать тарелки на случай, если другой посуды под рукой нет.
- Сохранность вещей
Спички, туалетную бумагу, бумагу для розжига, крупы нужно защищать от влаги. Чтобы на природе эти вещи не отсырели, поместите их в пластиковый контейнер или в стеклянную банку с крышкой.
- Водонепроницаемая обувь
Не только вещи нужно защищать от влаги, обувь тоже легко может промокнуть. Чтобы роса или сырость не испортили вам настроение, перед поездкой хорошенько натрите свои кеды пчелиным воском.
- Уют в палатке
Согласитесь, просыпаться на холодной влажной земле не очень приятно. Поэтому, если собираетесь провести уикенд в палатке, стоит подготовиться. Для этого застелите пол в палатке клеенкой, а наверх положите детский коврик из вспененного полиуретана.
- Клещи
В начале лета клещи активны как никогда. Поэтому после пребывания на природе важно осматривать себя, детей, животных и вещи. Перед тем как зайти домой, пройдитесь по волосам и одежде липким роликом. Тоже можно проделать с сиденьями в машине и сумками.
Надеемся, что наша статья будет полезной для вас!
По материалам сайта novate.ru