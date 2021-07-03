Катунь24: Два ребенка утонули в пруду под Новосибирском

Тела детей обнаружил отец одного из погибших.

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Подростки решили искупаться и поехали на велосипедах к берегу реки Каменка. В пруду дети утонули. Погибшим было 7 и 9 лет. Они были без присмотра взрослых.

Через некоторое время родители начали искать своих детей, тела обнаружил отец одного из погибших мальчиков. О случившемся он сообщил в правоохранительные органы.

Следователи организовали доследственную проверку, сообщили в областном Следкоме.

Катунь24