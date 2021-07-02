Катунь24: Даниил Бессарабов: Ответы, которые дал президент на прямой линии, актуальны для всех жителей страны

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным – это большой обстоятельный диалог с жителями страны на самые животрепещущие темы, причём все они касались и важных для жителей Алтайского края моментов. Такую точку зрения высказал депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов.

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«Конечно же, людей интересовали самые острые социальные вопросы. Это и программа вакцинации, и материальная поддержка незащищённых слоёв населения, выплаты, газификация, рост цен на продукты питания. Усилия государства, связанные с льготной ипотекой, были нивелированы безудержным ростом цен на жильё. Государство не умалчивает это, во время беседы президент обстоятельно рассказал о шагах, которые предпринимаются для решения этой проблемы», – рассказал Бессарабов.

По словам депутата, подобные вопросы он постоянно обсуждает с жителями Алтайского края, и одна из главных тем – газификация.

«В рамках депутатского контроля мы прорабатываем инициативы по созданию в крае единого оператора. Я готов использовать свои полномочия для контроля за тем, как газовая труба будет доходить до каждого конкретного участка в каком-нибудь отдалённом районе», — отмечает Бессарабов.

Также он отметил, что жителей края волнуют вопросы коммунального хозяйства, мусорная реформа, экология.

Напомним, что ранее президент рекомендовал депутатам в ходе общения с людьми собирать предложения в народную программу. По словам Бессарабова, такую работу он уже ведет: в пример он приводит недавнюю встречу с жителями поселка Лебяжье – их волновал вопрос утилизации ТБО. Общение показало, что без контроля подобные проблемы решаются сложно, и у жителей встаёт резонный вопрос: «А где же власть?» Общение с людьми напрямую позволяет систематизировать задачи, перейти от их точечного решения к системному.

По данным РИА новости, общее число обращений в адрес президента на прямую линию составило около 2,2 млн. В 2021 году прямая линия проходила в двадцатый раз.

Катунь24