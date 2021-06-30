Катунь24: До +35: жителей Алтайского края ждет аномальная жара

С 29 июня по 5 июля 2021 года в регионе ожидается аномально жаркая погода. В эти дни воздух прогреется до +30…+35 градусов.

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В региональном управлении МЧС призывают не забывать о соблюдении правил безопасности в связи со сложившимися погодными условиями. Жителям крае рекомендуется по возможности не выходить на улицу с 12 до 16 часов, надевать головные уборы, пить больше воды комнатной температуры.

В сухую, жаркую погоду возрастает опасность возникновения пожаров.

Отметим, завтра, 1 июля столбики термометров в Алтайском крае покажут +23…+28 гр., местами по западу до +33 гр. Местами по востоку дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ветер восточный, 8-13 м/с. Преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +25…+27 гр.

Катунь24