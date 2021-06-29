Катунь24: День, насыщенный эмоциями, и день, когда есть риск совершить немало ошибок. Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля

Астрологический прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года.

Понедельник, 28 июня

Сегодня звезды гороскопа обещают, что многое у вас может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение. Однако легкость действует расслабляюще – вам может показаться, что никуда торопиться не надо, и что на следующий день все будет даваться так же легко. Не поддавайтесь этому чувству и дайте лени бой – только сегодня вы, если захотите, можете свернуть горы и решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

Вторник, 29 июня

Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Ошибки, как чужие, так и свои собственные, будут раздражать и бросаться в глаза, а желание поделиться советом или провести морально-нравственную беседу с кем-либо будет особенно сильным. Постарайтесь сдерживать желание поучать (к которому сегодня склоняют звезды), иначе расстроите и себя, и других. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома. Сегодня сделать это будет особенно легко.

Среда, 30 июня

Осторожнее, сегодня звезды гороскопа легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры! Старайтесь избегать резких движений, не принимайте решения сгоряча и помните, что любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. В этот день вас могут ожидать крупные траты и покупки, походы по магазинам, однако звезды советуют сдерживать свои желания, иначе сегодняшний шоппинг грозит обернуться большими дырами в бюджете.

Четверг, 1 июля

Не упустите свой шанс – сегодня все в ваших руках! Звезды гороскопа склоняют к ясности, четкости, сообразительности и решительным действиям – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь. Именно поэтому на сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Помните, что отстаивать свою позицию, а также принять важное решение в этот день будет проще обычного. И самое главное: любые решения, принятые сегодня, будут конкретны, практичны и очень перспективны.

Пятница, 2 июля

Сегодня гороскоп особенно хорош для учебы и научного творчества. Ваши интеллектуальные и логические способности в этот день достигнут своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость, с которой вам сегодня дается решение сложных проблем, не вскружила вам голову. Также звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя, которые сегодня могут незаметно затянуть в свой опасный омут, в силу чего есть риск совершить много досадных ошибок.

Суббота, 3 июля

Сегодня звезды гороскопа могут провоцировать придирчивость и ворчливость, сдерживать которую будет труднее обычного. Раздражение способно вспыхивать на пустом месте, а бурные ссоры – разгораться из мелочей. Не удивляйтесь, если заметите, что многие вокруг сегодня заняты выяснением отношений, пытаясь докопаться до истины и понять, кто прав, а кто виноват: такое поведение вполне характерно для этого дня. Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.

Воскресенье, 4 июля

Сегодня есть риск совершить немало ошибок – звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом. Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами. Вообще в этот день не стоит делать ответственные шаги и совершать крупные покупки – если, конечно, вы не боитесь того, что на следующий день шаги придется исправлять, а покупки везти обратно в магазин.

По материалам сайта 1001goroskop.ru

Катунь24