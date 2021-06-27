Катунь24: Дожди и грозы: какая погода ждет жителей Алтайского края в эти выходные?

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 26-27 июня 2021 года в регионе возможны дожди и грозы.

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В Алтайском крае 26 июня столбики термометров покажут +17…+22 гр. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +19…+21 гр. Преимущественно без осадков. Утром также местами возможен туман. Ветер западный, 3-8 м/с.

27 июня в регионе также возможны кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер западный с переходом на южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +20…+25 гр.

В краевой столице температура +20…+22 гр. Ветер западный с переходом на южный, 4-9 м/с. Без осадков.

Катунь24