Катунь24: Десятый агропромышленный форум «День сибирского поля» проходит в Павловском районе

В этом году в нём принимают участие 26 регионов России и представители почти 280 компаний.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Десятый агропромышленный форум «День сибирского поля» проходит в Павловском районе

Агропромышленный форум «День сибирского поля» был задуман как демонстрационная площадка для представителей сельхозотрасли регионов Сибири. Его участники – руководители краёв и областей, специалисты агропромышленного комплекса, предприниматели. Кроме предприятий края, в форуме принимают участие делегации из Монголии, республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия. На площадках представлены образцы техники, запасные части и расходные материалы, семена, удобрения, корма и ветеринарные препараты. В работе форума принял участие губернатор Виктор Томенко.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов отметил, что Алтайский край производит основной объём гречихи, масличных культур, а также сахарной свёклы. Это единственный регион за Уралом, который обеспечивает всю азиатскую часть страны сахаром.

Форум продлится два дня. Второй день станет ещё и профориентационным.

Катунь24