Катунь24: День, когда эмоции могут перехлестывать через край, и день, когда возможны трудности с самоорганизацией. Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Астрологический прогноз на неделю с 21 по 27 июня 2021 года.

Понедельник, 21 июня

В целом гороскоп на сегодня очень благоприятен для реализации любых задумок. Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов, особенно в деловой сфере. Кроме того, день хорош для получения прибыли и для реализации финансовых проектов (если они были запланированы раньше). А вот с шопингом следует быть осторожным – перед видом полных прилавков сегодня легко потерять если не голову, то счет деньгам! Возможно, товар, который вы купите сегодня, будет очень нужен и полезен, но очень велик шанс, что вы за него переплатите слишком много.

Вторник, 22 июня

Отличительная черта гороскопа на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств и даже в лени. Другая же черта этого дня – непредсказуемость и спонтанность. Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, налетая как ураган, что может проявиться в любых сферах вашей жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда, но все же, окунаясь в водоворот романтических страстей и импульсивных поступков, старайтесь не потерять голову.

Среда, 23 июня

Гороскоп на сегодняшний день весьма благоприятен во всех отношениях, особенно для текущих дел и сфер, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить. День склоняет вас к здоровому консерватизму и благоприятствует бизнесу, дипломатии, планированию, учебе. Единственное, чего вам следует опасаться сегодня, – это проявить чрезмерную черствость. Такая тактика может быть чревата конфликтами с окружающими, впрочем, неглубокими и незатяжными: прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.

Четверг, 24 июня

Сегодня звезды гороскопа призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции в этот день могут перехлестывать через край. По этой причине обычный шопинг может вылиться в массу бессмысленных трат, случайное знакомство – обернуться изменой, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра, так что лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть. Впрочем, у этого феерического дня есть и множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.

Пятница, 25 июня

Гороскоп на сегодняшний день не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели. Звезды также подсказывают, что решительность уместна и в любви. Обычно в любви нет простых путей, однако к сегодняшнему дню это практически не относится. Самыми эффективными могут оказаться проверенные веками методы: цветы, шампанское, ресторан. Звезды сегодня нацелены не столько на романтику, сколько на конкретный результат. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить все точки над i.

Суббота, 26 июня

Сегодняшний гороскоп больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. У вас возможны трудности с самоорганизацией, апатия, противоречивые поступки – в том числе и по отношению к деньгам. Зато деятельность в авральном режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Это не лучший день для романтических встреч и знакомств. Звезды советуют: африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.

Воскресенье, 27 июня

Сегодня звезды гороскопа вряд ли дадут вам спокойно усидеть на месте. День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Рутинные занятия будут даваться с трудом. Избегайте споров с окружающими: возможны конфликты. Романтическое свидание сегодня может оказаться незабываемым, особенно с учетом того, что гороскоп склоняет попробовать чего-то нового. Скорее всего, вас потянет в кино, ресторан – в любое новое место, где вы давно уже хотели побывать. Возможны также новые встречи и увлечения – сегодня флюиды любви буквально витают в воздухе!

По материалам сайта 1001goroskop.ru

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