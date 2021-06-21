Катунь24: Дождь: о погоде 21 июня в Алтайском крае

Сегодня, 21 июня 2021 года, на большей части территории дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град.

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В Алтайском крае на большей части территории дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град. Ветер южный 8-13м/с, местами порывы до 18м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 23м/с. Температура +16…+21 градус.

В Барнауле дождь, возможна гроза. Ветер южный 8-13м/с, при грозе порывы до 18м/с. Температура +17…+19 градусов.

Катунь24