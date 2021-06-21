Катунь24: Два человека погибли в результате ДТП с грузовым поездом в Алтайском крае

Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

ДТП произошло вчера, 20 июня 2021 года, около 15:40. На регулируемом железнодорожном переезде перегона Зональный-Чемровка Западно-Сибирской железной дороги столкнулись «Шевроле Лачетти» с маневровым тепловозом. В автомобиле находились двое взрослых и два ребенка.

В результате происшествия двое взрослых погибли, детей госпитализировали в медицинское учреждение.

Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля при исправной переездной сигнализации попытался проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора», — пояснили в Барнаульской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что задержки в движении поездов на этом участке не произошло.

Катунь24