Катунь24: Депутат АКЗС отчитался о полугодовой работе в краевом парламенте

Артем Шамков был избран в сентябре 2020 года, набрав больше 57 % голосов избирателей. Сегодня, 18 июня, он встретился с жителями Октябрьского района в Территориальном общественном самоуправлении «Центр».

Фото: Катунь 24 Embedded video for Депутат АКЗС отчитался о полугодовой работе в краевом парламенте

С каждым, кто обратился в Общественную приемную депутата, удалось выстроить доверительные отношения, отметил Артем Шамков на встрече с избирателями. Так, совместно с жителями удалось реконструировать мост через реку Пивоварку, поставить скамейки у многоквартирных домов на улицах Глушкова и Северо-Западной, смонтировать уличное освещение по двенадцати адресам микрорайона ВРЗ.

Артем Шамков обратил внимание на участие во всероссийской акции #МыВместе, когда была оказана помощь волонтерам и медикам ковидного госпиталя. Это обеспечение питания и комфортного быта в условиях самоизоляции.

Одна из инициатив депутата — создание отряда школьников и студентов «Алтай. Труд. Инициатива». За полгода волонтеры привели в порядок больше 50 объектов Октябрьского района. Отряд АТИ участвует в благоустройстве территории, ремонте детских и спортивных площадок, уборке мусора, обрезке кустарников.

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