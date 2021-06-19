Катунь24: Депутат АКЗС прокомментировал возможное строительство экотехнопарка в Алтайском крае

Жители Первомайского района переживают, что стоки от комбината пойдут в сторону реки Чесноковка.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Депутат АКЗС прокомментировал возможное строительство экотехнопарка в Алтайском крае

Они обеспокоены возможным строительством на окраине поселка Новый экотехнопарка, предприятия по переработке коммунальных отходов. Жители считают, что это может обернуться экологической катастрофой, стоки от комбината пойдут в сторону реки Чесноковка.

«В проекте указано, что роза ветров у нас – обычно преимущественные ветра запад и юго-запад, якобы на наш поселок не будет оказывать влияние вот этот запах. Но как вы знаете, ветра у нас постоянно меняют направление, крутят», – отметили местные жители.

В региональном Минприроды прокомментировали ситуацию: окончательное решение о строительстве не принято, а территория не выбрана – только район. Тем не менее новый мусорный кластер необходим, считают в ведомстве, поскольку остаточная мощность барнаульского полигона всего 2 года. Предварительный проект будет рассмотрен на общественных обсуждениях. Кроме того, необходимо получение разрешительных документов от надзорных органов.

Проблему возможного строительства полигона ТБО обсудили сегодня и на сессии краевого Законодательного Собрания. Позицию народных избранников обозначил спикер АКЗС Александр Романенко. Парламентарии поддерживают идею создания современного завода, в Алтайском крае пока нет ни одного подобного предприятия. Однако к выбору места его размещения нужно подойти с особым вниманием.

«Моя точка зрения на сегодняшний день, что да, надо строить завод, предприятие нужно развивать. Но мы должны получить очень чёткое заключение экологов, научного сообщества, общественников. Учесть мнение жителей территории. И только тогда, когда достигнем общего понимания, мы должны принимать решение», – отметил Александр Романенко.

Александр Романенко призвал не торопиться с созданием полигона в Первомайском районе. Близость к городу и экономическая выгода – ещё недостаточное основание для столь важного решения, считает спикер АКЗС.

Катунь24