ГОРНЯК22 05.06.2021
Алтайский край

Катунь24: До +20: о погоде 5 июня в Алтайском крае

Горняк22
47 минут Ago

Сегодня, 5 июня 2021 года, в отдельных районах кратковременные дожди, в предгорьях местами грозы, град.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах кратковременные дожди, в предгорьях местами грозы, град. Ветер северо-западный, 9-14м/с, местами порывы 18-23м/с. Температура +15…+20 градусов.

В Барнауле в начале дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура +15…+17 градусов.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: