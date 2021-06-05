Катунь24: До +20: о погоде 5 июня в Алтайском крае
Сегодня, 5 июня 2021 года, в отдельных районах кратковременные дожди, в предгорьях местами грозы, град.
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае в отдельных районах кратковременные дожди, в предгорьях местами грозы, град. Ветер северо-западный, 9-14м/с, местами порывы 18-23м/с. Температура +15…+20 градусов.
В Барнауле в начале дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура +15…+17 градусов.
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