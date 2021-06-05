Катунь24: Депутат Госдумы предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Щапов решил повысить налоги для граждан, которые владеют недвижимостью большой площади. Ставки могут увеличить и для тех, на кого оформлено несколько квартир.
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Об этом он заявил в беседе с порталом Ura.ru. Щапов предполагает, что эта мера позволит повысить сборы в бюджет и не скажется на состоятельных жителях страны.
В качестве примера депутат привел ситуацию, когда, кроме одной квартиры, человек владеет еще несколькими и сдает их в аренду.
«Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности», — отметил он.
Также, по его мнению, 100 и более квадратных метров на человека — «явный признак состоятельности», поэтому и для этой категории граждан можно увеличить налог.
Кроме того, Михаил Щапов предложил увеличить нагрузку на наиболее состоятельных россиян и повысить налоги на дорогие автомобили и яхты.
Однако парламентарий подчеркнул, что для внедрения этой инициативы нужно провести дополнительные расчеты.