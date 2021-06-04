Катунь24: Два парня из Таджикистана сбывали героин в Алтайский край

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

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Два 20-летних гражданина Таджикистана через интернет-магазин продавали на территории Алтайского края наркотики в крупном размере. Они приехали в Барнаул из Москвы, где имели временную регистрацию.

Запрещенные вещества они передавали через малозаметные места – тайники.

Правоохранителям удалось задержать мужчин. В их доме, а также в местах закладок полицейские обнаружили около 500 граммов героина.

Молодым людям предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в краевой прокуратуре.

Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.

Катунь24