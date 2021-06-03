Катунь24: Депутат Госдумы призвал запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars

По словам Геннадия Онищенко, бывшего главного санитарного врача страны, они производят «заведомо нездоровую продукцию» с высоким содержанием сахара.

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Депутат также отметил, что россияне стали хуже питаться. Вместо полноценных приемов пищи дети предпочитают «мусорную еду» – шоколадные батончики и картофель фри. Он напомнил, что такие лакомства являются тяжелым испытанием для всего организма и эндокринной системы в частности.

«Дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию, наши СМИ активно ее рекламируют, потому что получают огромные дивиденды за это», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Поэтому депутат Госдумы считает, что нужно не только ограничить рекламу, но и запретить некоторые продукты, в том числе Coca-Cola, Nestle и Mars, которые производят нездоровую продукцию с высоким содержанием сахара.

«Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти», — сказал он.

Онищенко также подчеркнул, что в России нужна комплексная программа по пропаганде здорового питания.

Катунь24