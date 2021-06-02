Катунь24: Дачную амнистию в России могут расширить

Её предлагают распространить на садовые дома, которые находятся в пределах зон с особыми условиями использования территорий.

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Такой законопроект планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

«Например, садовые, дачные домики на приаэродромных территориях нельзя сегодня оформить без специальных разрешительных процедур, хотя часто бывает, что всё построено бог знает когда, функционирует. Наши коллеги предложили вернуться к этой теме, чтобы мы всё-таки смогли эту тему решить», — сказал ранее глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Напомним, дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года. Она дает людям возможность зарегистрировать ранее построенные садовые и индивидуальные дома в упрощённом порядке.

Сейчас депутаты предлагают в упрощённом порядке регистрировать садовые дома, которые находятся в пределах зон с особыми условиями использования территорий.

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект. Ко второму чтению депутаты планируют изучить, все ли зоны с особыми условиями использования территорий могут подпадать под такие нормы, пишет Парламентская газета.

Катунь24