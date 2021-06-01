Катунь24: Депутаты бийской гордумы попросили отставки мэра города

Документ с требованием отставки Александра Студеникина подписали 13 депутатов из 30.

Фото: biysk-ok.ru

Требование отставки главы города депутаты предъявили в связи с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог и организацией транспортного обслуживания населения, ненадлежащим исполнением муниципальной программы по формированию современной городской среды и пр., уточняет «Коммерсант».

Предложение об отставке мэра Бийска поддержали представители КПРФ, ЛДПР и «Единой России». Члены фракции «Справедливая России» не присоединились к решению, отметив, что прежде руководитель должен закончить начатые проекты, после чего, если захочет, оставить свой пост.

Ранее, 30 марта 2021 года, Александр Студеникин сам подал в отставку после того, как его отчёт по итогам работы за 2020 год депутаты признали неудовлетворительным. Позже, 2 апреля 2021 года, он отозвал своё заявление, озвучив это в видеообращении к коллегам и горожанам.

Катунь24