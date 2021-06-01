Катунь24: Два ребенка пострадали при падении с батута в Барнауле: что известно о трагедии к этому часу

Вчера, 30 мая 2021 года, на открытой площадке возле торгового центра лопнул надувной батут. Пострадали две девочки, 2017 года рождения.

Фото: Инцидент Барнаул

30 мая

Первые видео и фото с места ЧП появились в местных интернет-сообществах около 16:40. Очевидцы утверждали, что на улице Попова, 70д возле ТЦ «Район» батут поднялся на несколько метров и задел трамвайные провода. В это время на батуте были дети. К месту происшествия сразу же начали сбегаться прохожие.

Пока батут поднимался, с него упали две девочки. Одна приземлилась на трамвайные рельсы, другая — на шпалы. Дети были в крови. В пабликах также сообщали о третьем пострадавшем ребенке, однако позже информация не подтвердилась.

На место сразу же приехали сотрудники МЧС и разрезали батут. Спасатели осмотрели территорию.

Детские реанимационные бригады доставили девочек в больницу скорой медицинской помощи. Детям оказали экстренную медпомощь.

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О происшествии доложили губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им.

На месте происшествия также работали следователи.

Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В это время Telegram-канал BAZA опубликовал момент взрыва батута.



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Уполномоченный по защите прав детей в Алтайском крае Ольга Казанцева взяла ситуацию на контроль. Она держит связь с Минздравом и больницей, куда госпитализировали детей. Вместе с компетентными органами омбудсмен выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Глава региона Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в крае.

«В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

31 мая

Утром 31 мая 2021 года в Министерстве здравоохранения рассказали, что одну из пострадавших девочек врачи подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В Следственном комитете сообщили, что лопнувший батут является собственностью индивидуального предпринимателя. С торговым центром он заключил договор на аренду земельного участка. Имя владельца батута пока не разглашают. Следователи провели обыски у него дома и на месте работы, а также допросили.

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Также сегодня заместитель Председателя Правительства Александр Лукьянов провел совещание с руководителем инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Александром Фунтиковым и уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой. Совместно они определили мероприятия по надзору за аттракционами в крае. Проверять аттракционы начнут сразу после согласования с прокуратурой.

Ольга Казанцева пояснила, что, хоть и основные правила эксплуатации надувных батутов были введены в 2019 году, требование их обязательной регистрации вступит в силу только с октября 2022 года. Она призвала детей и их родителей не пользоваться непроверенными аттракционами, а их владельцев самостоятельно провести нужные проверки отметить своё оборудование, встав на учёт в специальный реестр.

На официальном сайте инспекции открыли горячую линию для граждан, по которой они могу направить информацию о батутах и других аттракционах, которые возможно работают с нарушениями правил безопасности (телефон горячей линии — 8 (3852) 35-36-46).

Во все муниципалитеты края направили распоряжение Губернатора Алтайского края от 16.07.2020 №75-рг о необходимости согласования с органами гостехнадзора вопроса о выдаче разрешений на установку аттракционов.

«Катунь 24» будет следить за ситуацией.

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