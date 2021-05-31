Катунь24: День защиты детей: куда 1 июня можно сходить с ребенком в Барнауле?

Для юных горожан подготовили сразу 60 мероприятий.

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Мероприятия начнутся уже 28 мая. Все желающие смогут посетить выставку дипломных работ по декоративно-прикладному искусству. Ее подготовили учащиеся детской школы искусств № 6 (улица Малахова, 144а). 31 мая состоится торжественное закрытие творческого сезона 2020/21 «Мы вместе», он пройдет во Дворце культуры Барнаула.

1 июня в краевой столице откроют 87 лагерей с дневным пребыванием на территориях школ. Посещать лагеря будут больше 20 тысяч детей.

Также в этот день в парке «Солнечный ветер» пройдет праздник «Сезон детства». Для детей там проведут 20 мастер-классов, спортивные состязания, будут работать выставки детского технического и художественно-декоративного творчества. Также в программе: показательные выступления спортсменов, игровые программы, живой уголок, концерт с конкурсами и розыгрышем призов.

В парке «Изумрудный» в 11:00 Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества» проведет семейный праздник. Гостей ждет шоу силачей, конкурсы, выступление фокусника, концертные номера, шоу мыльных пузырей. Завершится мероприятие салютом из пара во время азотного шоу. Анимацию с детьми проведет участник международных фестивалей театр «Куклы-Великаны», отметили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

С полным списком мероприятий, местом и временем можно ознакомиться здесь.

Катунь24