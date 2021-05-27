Катунь24: Дожди и грозы: о погоде 27 мая в Алтайском крае

Сегодня, 27 мая 2021 года, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град.

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В Алтайском крае в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град. Ветер северо-западный, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, местами по востоку 25-27 м/с. Температура +25…+30 градусов, местами по югу до +35 гр.

В Барнауле в конце дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный, 12-17 м/с. Температура +28…+30 градусов.

Катунь24