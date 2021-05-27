Катунь24: Детский кешбэк: как родители могут вернуть 50 % от стоимости путевки в детский лагерь

Отдохнуть в летнем лагере и вернуть деньги за поездку — это реально. Ростуризм запустил новую программу так называемого детского кешбэка. Родители, покупающие детям путевки на этот сезон, могут вернуть часть потраченных средств. Их компенсирует государство.

Фото: pixabay.com Embedded video for Детский кешбэк: как родители могут вернуть 50 % от стоимости путевки в детский лагерь

По новой программе кешбэка можно вернуть 50 % от стоимости путевки в детские лагеря по всей России. Для этого нужно оплатить ее картой «Мир», зарегистрированной в одноименной программе лояльности. Кешбэк действует на путевки в лагеря, которые подписали договор с Национальной системой платежных карт. Список постоянно обновляется на сайте мирпутешествий.рф.

Количество путевок по кешбэку не ограничено, как и возраст детей. Если ребенок этим летом отправится на три смены, за каждую можно получить выплату. Также программа дополняет уже знакомую родителям единоразовую компенсацию отдыха в детских лагерях из краевого бюджета.

Средняя стоимость путевки в регионе 18 500 рублей. На детей школьного возраста до 15 лет включительно действует субсидия 6300 рублей. Если их родители работают в бюджетных и муниципальных организациях, идет дополнительная компенсация 4350 рублей. От оставшейся суммы и рассчитывается кешбэк по новой программе. Таким образом, один раз за лето ребенок может отдохнуть примерно за четыре тысячи рублей. На последующих сменах компенсация будет только за счет кешбэка.

Крайняя смена, на которую действует кешбэк, — 15 сентября. Чтобы воспользоваться программой, нужно зайти на сайт zayavka22.ru, выбрать лагерь в одноименной вкладке. Далее подать заявку. На электронную почту придет подтверждающее письмо. После нужно оплатить путевку картой «Мир» и оформить договор с лагерем.

Получить кешбэк можно, даже если путевка куплена до 25 мая. В начале лета на портале «Госуслуги» появится соответствующая кнопка. В личном кабинете нужно подать заявление на компенсацию и прикрепить чеки. Сделать это необходимо после 15 июня.

Катунь24