Катунь24: Детский дневной оздоровительный лагерь начинает работать на базе санатория «Обь» в Барнауле
Дневное пребывание (с 8:30 до 18:30) будет стоить 1500 рублей в день.
Фото: pixabay.com
Детям предлагается:
- сбалансированное трёхразовое питание;
- красивейший парк с оленями и белками для прогулок;
- чистый теплый бассейн с элементами аттракциона (ежедневно);
- лечебные процедуры (по назначению врача);
- море развлекательных и познавательных мероприятий (квесты, соревнования, мастер-классы и т. д.).
Санаторий приглашает мальчиков и девочек с 7 лет. Продолжительность заезда — от 10 дней.
Необходимые документы для заезда:
- копия свидетельства о рождении или паспорт ребенка;
- копия страхового полиса ОМС с двух сторон;
- копия СНИЛС;
- копия прививочного сертификата;
- справка об отсутствии контакта в течение 14 дней с инфекционными больными, в том числе COVID-19 (действительна 3 дня);
- санаторно-курортная карта для детей по форме ф 076/у (общий анализ крови, общий анализ мочи, результаты на я/г+ соскоб на энтеробиоз).
Располагается санаторий «Обь» на Змеиногорском тракте, 77. Все вопросы можно уточнить по телефону 8-800-250-45-90.