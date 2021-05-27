Катунь24: Детский дневной оздоровительный лагерь начинает работать на базе санатория «Обь» в Барнауле

Дневное пребывание (с 8:30 до 18:30) будет стоить 1500 рублей в день.

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Детям предлагается:

сбалансированное трёхразовое питание;

красивейший парк с оленями и белками для прогулок;

чистый теплый бассейн с элементами аттракциона (ежедневно);

лечебные процедуры (по назначению врача);

море развлекательных и познавательных мероприятий (квесты, соревнования, мастер-классы и т. д.).

Санаторий приглашает мальчиков и девочек с 7 лет. Продолжительность заезда — от 10 дней.

Необходимые документы для заезда:

копия свидетельства о рождении или паспорт ребенка;

копия страхового полиса ОМС с двух сторон;

копия СНИЛС;

копия прививочного сертификата;

справка об отсутствии контакта в течение 14 дней с инфекционными больными, в том числе COVID-19 (действительна 3 дня);

санаторно-курортная карта для детей по форме ф 076/у (общий анализ крови, общий анализ мочи, результаты на я/г+ соскоб на энтеробиоз).

Располагается санаторий «Обь» на Змеиногорском тракте, 77. Все вопросы можно уточнить по телефону 8-800-250-45-90.

Катунь24