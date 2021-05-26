Катунь24: Для лечения детей Алтайского края поступили препараты за счёт средств фонда «Круг добра»

В России утвердили порядок оказания медпомощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра», который финансируется за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год.

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Средства фонда будут направлены на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью, на лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США, на оплату лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.

Решение по каждому случаю принимает экспертный совет фонда на основании рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение.

Региональным Минздравом в начале этого года в Фонд были направлены заявки на лекарственные препараты для обеспечение детей с заболеваниями спинальная мышечная атрофия, мукополисахаридоз IV А типа, гипофосфатазия, нейробластома.

В настоящее время уже получены лекарственные препараты «Нусинерсен» (32 фл) и «Рисдиплам» (90 фл.), они переданы в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства для оказания медицинской помощи маленьким пациентам.

Сегодня 12 детей со спинальной мышечной атрофией получают терапию препаратом «Нусинерсен», 11 детей — лекарственным препаратом «Рисдиплам».

Летом ожидается поставка лекарственных препаратов «Элосульфаза», «Асфотаза альфа» для 2 пациентов, которые в настоящее время обеспечиваются за счет средств краевого бюджета.

Напомним, деятельность Фонда осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской федерации.

Катунь24