Катунь24: Детали на всю жизнь: в России хотят продлить срок службы электроники

Производители бытовой техники и электроники будут обязаны изготавливать детали для ремонта на протяжении всей гарантии.

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По информации «Известий», с таким предложением обратился в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. В письме «О проработке возможности установления «права на ремонт» для бытовой техники» он отметил, что 1 октября 2019 года Еврокомиссия приняла регламенты, которые устанавливают правила к экодизайну бытовых приборов: нормативы о рациональном использовании энергоресурсов и защите окружающей среды.

В документе сказано, что в эти регламенты вошел обязательный раздел об обеспечении «права на ремонт». Он обязывает производителей снабжать технику подробными инструкциями по ремонту. А еще выпускать все необходимые комплектующие для замены неисправных деталей в полном объеме в течение 7-10 лет. Такие требования вступили в силу в ЕС с 1 марта 2021 года.

«Европа, таким образом, решает серьезную проблему: выпуская на рынок новую продукцию, изготовители иногда прекращают делать запасные детали к ним. Таким образом, они подталкивают покупателей отказываться от техники, которая ломается и не подлежит ремонту, ведь комплектующих больше нет», – отметили в издании «Известия».

Пока эти правила распространяются на телевизоры, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, фены. В скором времени их планируют расширить на смартфоны, ноутбуки и мелкую технику.

Требования, близкие к европейским, посоветовали принять в России. Минприроды уже предложило поручить Минпромторгу и Минэкономразвития проработать возможность принятия правил. Аппарат правительства 19 мая 2021 года обратился с просьбой к этим ведомствам представить в кабмин свою позицию по этому вопросу. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» подтвердили, что дали такое поручение.

Катунь24