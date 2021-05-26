Катунь24: Дорогу на въезде в барнаульский посёлок Спутник начали асфальтировать

В Барнауле продолжается капитальный ремонт дороги на улице Смородиновой в посёлке Спутник. 23 мая дорожники приступили к укладке нижнего выравнивающего слоя горячего асфальтобетона.

Фото: официальный сайт Барнаула

В настоящий момент проезд частично ограничен. Дорожники призывают водителей быть внимательными и осторожными на участке ремонта, а также по возможности заранее планировать пути объезда.

Дорогу на улице Смородиновой капитально отремонтируют в границах Павловского тракта и улицы Соловьиной в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок протяженностью 413 метров является въездом в пригородный посёлок Спутник. В последние годы здесь возросла интенсивность автомобильного движения, поэтому и возникла необходимость капитального ремонта.

Общая площадь капремонта составит 3,3 тысячи кв. м. Здесь уже проведено фрезерование старого повреждённого слоя дорожного покрытия, произведено укрепление основания дороги и выравнивание её профиля. Кроме этого, здесь проведут асфальтирование, установят бортовые камни на локальных участках, сделают ремонт примыканий и парковки у дома № 68. Рабочие восстановят покрытия автобусной остановки и произведут монтаж остановочного павильона, ремонт тротуара, укрепление обочин и устройство искусственной дорожной неровности, рассказали в администрации Барнаула.

Катунь24