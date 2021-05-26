Катунь24: Депутаты предложили приравнять пиротехнику у хулиганов к оружию

Такой законопроект сенатора Виктора Бондарева и группы депутатов во главе с Василием Пискарёвым планируют рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

Фото: pixabay.com

Авторы предлагают усилить ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Отдельным квалифицирующим признаком может стать использование интернета для совершения преступлений в сфере оборота оружия. В этом случае гражданам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы, а если преступление совершено организованной группой — до 12 лет.

За сбыт взрывных устройств планируется установить наказание до 20 лет тюрьмы. Незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибра от 20 мм) могут вывести в отдельную статью Уголовного кодекса. Наказание по ней может составить до 15 лет лишения свободы. Сейчас по закону не разграничивается крупнокалиберное огнестрельное оружие от другого.

Кроме этого, депутаты предлагают ввести наказание до 2 лет лишения свободы за незаконное изготовление и продажу пневматики с дульной энергией свыше 7,5 Дж. На сегодняшний день за это грозит только штраф.

Файеры, дымовые шашки и другую пиротехнику, которая попала в руки хулиганов, правоохранители и суды могут рассматривать как оружие. Пока что нарушители, которые использовали эти предметы, получают лишь административное наказание. Парламентарии предлагают приравнять хулиганство, «совершённое с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих», к аналогичному деянию, совершённому с использованием оружия. В таком случае нарушителям будет грозить не штраф, а до 7 лет лишения свободы, пишет «Парламентская газета».

Катунь24