Катунь24: Денисова пещера на Алтае стала особо ценным объектом культурного наследия

Это первый археологический памятник в России с таким статусом. С каждым годом интерес ученых и туристов к пещере растет. Подробности – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Денисова пещера на Алтае стала особо ценным объектом культурного наследия

Денисова пещера привлекает историков и археологов со всего мира уже около 40 лет. Именно здесь ученые выявили новую ветку развития человека. Денисовцы жили 40 тыс. лет назад на территории нынешнего Солонешенского района. Особую популярность среди научного сообщества пещера получила в 1984 году, после того как внутри нашли останки древнего человека неизвестного происхождения.

«Интерес к Денисовой пещере с каждым годом растет. Это у нас вызывает только положительные эмоции. На самом деле нам это нисколько не мешает, существует такое мнение, что активный туризм мешает научным исследованиям. На самом деле нет, если разумно к этому подойти, мы это совмещаем с самого начала работы на Денисовой пещере», — отметил Михаил Шуньков, советник директора института археологии и этнографии сибирского отделения, руководитель археологических работ в Денисовой пещере.

«Специалисты-археологи, которые занимаются древнейшей историей, происхождением человека, периодом каменного века, считают, что именно с этим памятником связаны важнейшие открытия, которые произошли в течение, наверное, последних 20 лет», — прокомментировал Дмитрий Папин, заведующий барнаульской лабораторией археологии института археологии и этнографии Сибирского отделения наук.

По мнению ученых, неорганизованный туризм может навредить пещере. Поэтому научное и туристическое сообщество единодушно выступают за ограничения стихийных экскурсий.

«Мировая практика показывает, что такие объекты не должны нести сильную антропогенную туристскую нагрузку, а создание дополнительной туристской инфраструктуры, музейной инфраструктуры где-то недалеко от этого объекта, который уже непосредственно посещают туристы. Начиная от детских групп, заканчивая уже осознанными туристами, которые целенаправленно приезжают», — рассказала Марина Танкова, начальник отдела по развитию туризма Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Для того чтобы сохранить исторический объект, предприятие «Курорт Белокуриха» и институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук хотят превратить территорию возле Денисовой пещеры в интерактивный палеопарк. А вход в саму пещеру ограничить.

«Мы хотим сделать там и человека-денисовца, и инсталляцию животных, еще какие-то места. И у нас есть такой проект различных тематических зон. Есть даже здесь игровая для детей, пункты питания. И в дальнейшем мы планируем, что построим туристическую базу недалеко от пещеры с тем, чтобы можно было туда ездить», — отметил Олег Акимов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Курорт Белокуриха».

Создание палеопарка позволит научному сообществу спокойно исследовать колыбель человечества, а туристам наслаждаться инсталляциями.

Катунь24