Катунь24: Диетолог рассказала, как ускорить обмен веществ

Скорость метаболизма напрямую влияет на снижение веса. Диетолог Тамила Арсеньева поделилась способами ускорения обмена веществ. Её рекомендации приводит «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Одно из главных правил для худеющих — физическая активность, считает диетолог. Работа мышц прямо пропорциональна сжиганию калорий. При этом необязательно заниматься спортом, его можно заменить на иную двигательную активность.

Также важен здоровый сон, так как нарушения метаболизма зачастую происходят из-за недостатка сна, который в свою очередь ведёт к снижению расхода калорий и нарушениям в обмене веществ.

Арсеньева советует добавить больше белковых продуктов в ежедневный рацион, потому что организм тратит много энергии на расщепление белка. Диетолог рекомендует повысить употребление мяса, рыбы, яиц, орехов и бобовых культур. Также специалист подчёркивает важность холодных напитков, так как организм тратит часть энергии на восстановление тепла, и острой пищи, которая сокращает чувство голода.

Катунь24