Катунь24: Добровольцы помогли потушить несколько пожаров в Алтайском крае

Добровольные пожарные команды участвовали в тушении нескольких пожаров, произошедших за прошедшие сутки в Алтайском крае.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В селе Шадринцево Тальменского района загорелся частный дом. Добровольцы немедленно приступили к тушению, а чуть позже к ним присоединились два боевых расчёта профессиональных пожарных. Огонь повредил пол, стены, потолок жилого дома, площадь горения составила около 60 квадратных метров. Пострадавших нет, пожар оперативно ликвидирован.

В Хабарском районе произошло возгорание сухой травы недалеко от села Новоильинка. В работе на месте происшествия участвовали спасатели 79 пожарно-спасательной части, краевая пожарная часть и сельская добровольная пожарная дружина. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Пожар был локализован в течение 10 минут, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Поспелихе добровольцы прибыли на место возгорания надворной постройки для оказания помощи спасателям. Пожар удалось ликвидировать в считанные минуты. В селе Истимис Ключевского района произошёл пожар в хозяйственной постройке. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, добровольцы также присоединились к сотрудникам МЧС, чтобы помочь им справиться с пожаром.

В ведомстве подчеркнули, что добровольные пожарные команды практически ежедневно участвуют в тушении пожаров. Особенно неоценимую помощь добровольные команды оказывают при тушении пожаров в сельской местности, в том числе и природных пожаров.

Катунь24