Катунь24: Для зрителей второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ работают несколько интерактивных площадок

Кто помогает организаторам в проведении международных соревнований и какие удобства созданы для болельщиков на гребном канале?

Фото: Катунь 24 Embedded video for Для зрителей второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ работают несколько интерактивных площадок

Второй этап кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле по праву можно назвать историческим событием. Еще год назад многие сомневались, что международные старты пройдут именно на алтайской воде. Но организаторы продолжали работать над улучшением местного гребного канала. Генеральным партнером кубка мира стал банк «Открытие». Компания уже давно поддерживает культурную жизнь Алтайского края. Это организация фестиваля Роберта Рождественского, помощь музеям и театрам. А в этом году «Открытие» помогло вывести наш регион на международную спортивную сцену.

Банк «Открытие» не ограничился финансовой поддержкой соревнований. Для болельщиков созданы две площадки для развлечения и отдыха. Гости соревнований могут попить чай, отдохнуть на шезлонгах, поучаствовать в интерактивной игре. Также все болельщики на гребном канале вооружены надувными палками-стучалками. С их помощью трибуны буквально гонят спортсменов к высоким результатам и золотым медалям.

Катунь24