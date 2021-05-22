Катунь24: До +30 градусов. Какая погода ждет жителей Алтайского края в эти выходные?

По прогнозам синоптиков, в грядущие выходные, 22-23 мая 2021 года, жителей региона ждет жаркая погода.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае 22 мая столбики термометров ночью покажут +1..+6 градусов, а утром +18..+23 гр. Возможны осадки в виде кратковременных дождей и гроз. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице 22 мая ночью возможны заморозки до -1 гр., днем +18..+20 гр. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

23 мая в крае столбики термометров ночью покажут +8..+13 гр., днем до +30 гр. Местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, местами возможны порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров ночью покажут +9..+11 гр., днем до +29 гр. Возможна переменная облачность, в начале ночи кратковременный дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный.

Катунь24