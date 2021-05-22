Катунь24: Дмитрий Песков призвал российских студентов бороться с фейками каждый день

Выступление пресс-секретаря президента России открыло московскую часть второго дня просветительского форума «Новое знание». Он проходит с 20 по 22 мая в 8 городах России.

Представитель Кремля посвятил своё выступление борьбе с фейк-ньюс – ложными новостями: тому, чем они опасны и как с ними бороться. Едва ли не сразу он заявил: это не такая безобидная вещь, как многим кажется.

«Это оружие. Это очень неправильная и очень опасная штука. И фейк-ньюс как оружие применяется против нашей страны, мы с этим боремся», – заявил Песков.

Он пояснил: наряду с безобидными ложными новостями есть те, что угрожают отношениям целых государств, а также здоровью и жизни людей, что подтвердили, по его словам, многие события последнего, пандемийного года.

«Кто-то с абсолютно серьезными лицами рассказывал, что ковида нет, и они это научно пытались аргументировать, кто-то рассказывал, что вышки связи пятого поколения переносят этот вирус, кто-то также научно в белых халатах с медицинскими колпачками рассказывал, как ковид лечат имбирем. Все это было», – перечислил Песков.

Ситуация усугубляется, по его словам, тем, что с развитием технологий любая информация передается мгновенно, и люди часто принимает ее на веру, причем сразу.

Это подтверждает создатель одного из самых популярных в Алтайском крае интернет-сообществ «Барнаул 22» Алексей Курелёнок.

«Наши редакторы получают огромное количество инфоповодов: 200-300, иногда 400 в сутки. И часто видим и отсеиваем вбросы – как правило, с анонимных аккаунтов. Одни касаются политики. Другие, например, школ. Перед серьезными происшествиями в нашей стране мы замечаем необычную такую активность. Фейк-ньюс – угроза реальная», — рассказал Курелёнок.

Один из вопросов касался президента: какими источниками информации пользуется первое лицо государства? Песков пояснил, что на президента работает целая команда, которая в том числе отсеивает недостоверные новости и выявляет заказные информационные кампании. Что делать тем, у кого таких команд нет – тем же студентам? Выход один: бороться с фейками знаниями.

«Настырностью, нежеланием и неготовностью воспринимать все за правду. Заведите себе за правило следовать цифровой гигиене, всегда все перепроверять», — сказал Песков.

Он отметил, что одна из задач в том числе для студентов, которые участвовали в марафоне, — развивать программные и другие продукты, которые помогали бы отличать правду от лжи. И государство готово оказывать им в этом всестороннюю помощь.

Трёхдневный марафон «Новое знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Только за первый день его посмотрели более 5 млн человек. Уже выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, журналист Владимир Познер, режиссер Тимур Бекмамбетов. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк. 22 мая зрителей ждут встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян и многими другими. Трансляцию можно посмотреть на сайте марафона.

Катунь24