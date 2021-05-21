ГОРНЯК22 21.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Для зрителей II этапа Кубка мира по гребле въезд на муниципальную парковку на привокзальной площади Барнаула будет бесплатным

Горняк22
10 часов Ago

Болельщики II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в столице Алтайского края с 20 по 23 мая, смогут бесплатно оставить свой автомобиль на муниципальной парковке.

Фото: pixabay.com

Она расположена на привокзальной площади и может принять одновременно до 160 машин.

Автомобилистам необходимо предъявить билет на соревнования установленного образца, в том числе в электронном формате, отмечают на сайте администрации Барнаула.

Катунь24

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