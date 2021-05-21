Катунь24: Для зрителей II этапа Кубка мира по гребле въезд на муниципальную парковку на привокзальной площади Барнаула будет бесплатным

Болельщики II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в столице Алтайского края с 20 по 23 мая, смогут бесплатно оставить свой автомобиль на муниципальной парковке.

Фото: pixabay.com

Она расположена на привокзальной площади и может принять одновременно до 160 машин.

Автомобилистам необходимо предъявить билет на соревнования установленного образца, в том числе в электронном формате, отмечают на сайте администрации Барнаула.

Катунь24