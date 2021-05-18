Катунь24: День склоняет Рака к приключениям, а Козерог будет настроен жестко. Гороскоп на 18 мая

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 18 мая.

Овен имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Овна спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что сегодня он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Телец, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – сегодня у Тельца получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Страсть Близнецов к перемене мест достигнет апогея! Они будут готовы воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить их на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сами Близнецы будут изобретательны на этот счет. Сегодня они способны придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

День склоняет Рака к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ему вариантов поразвлечься, в Раке проснется талант организатора, и он быстро придумает с кем, когда и куда ему можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Рака может быть обширной. Но самое лучшее, что может он сделать сегодня, – это провести время с тем, кого любит.

Льву будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у него на лице. Больше того, Лев и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Льва сегодня практически нет запретных тем. А уж ждать от него словесной пощады, если он чем-то недоволен, и вовсе не стоит: он не намерен сглаживать острые углы!

Дева способна заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет ее к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Дева будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Деве специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где она может всласть понаблюдать за окружающими.

Любознательность Весов не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Весам давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе – звезды гороскопа советуют Весам воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, они не останутся внакладе, ведь их любопытство в итоге будет удовлетворено.

Скорпион способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же – мысли Скорпиона будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Возможно, только к концу дня Скорпиону удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Стрелец будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Стрелец будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: сегодня его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Козерог будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Козерога в таком поведении, – его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Лучшей музыкой для ушей Водолея станет иностранная речь! Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют сегодня Водолею подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Водолею смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Звезды гороскопа советуют Рыбам отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это сегодня Рыбы способны изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24