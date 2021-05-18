Катунь24: Дмитрий Губерниев приедет в Барнаул на II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Журналист будет комментировать три дня соревнований, которые начнутся 20 мая 2021 года в Барнауле.

Фото: Алтайский спорт

О приезде Дмитрия рассказал «Алтайский спорт», передавая слова министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева в интервью радио «Эхо Москвы».

«Это событие федерального уровня. Не так много подобных соревнований в России осталось в этом году. Поэтому мы ждём ВИП-гостей», – добавил отметил Алексей Перфильев.

Дмитрий Губерниев уже приезжал в Алтайский край в 2018 году. Тогда он комментировал турнир «Кубок чемпионов», проходивший также на гребном канале в Барнауле.

Напомним, заплывы II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Купить билеты на соревнования можно онлайн на сайте Kassy.ru, а также через офлайн-кассы, расположенные в пяти торговых центрах Барнаула (при покупке здесь взимается сервисный сбор в 5 %): «Лента» на Власихинской, «Европа», «Пионер», «БУМ», «Весна».

При предъявлении билета можно будет бесплатно доехать до гребного канала от речного вокзала.

Катунь24