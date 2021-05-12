Катунь24: Девять мучеников: традиции и приметы на 12 мая

По приметам на 12 мая судили об урожае и лете. В народном календаре дата получила название девять мучеников или девять целителей. Православная церковь в этот день почитает девять святых мучеников Кизических – группу христианских святых, которые в III веке проповедовали в малазийском городе Кизик и приняли там мученическую смерть.

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Город Кизик был расположен в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. Ещё во времена апостола Павла здесь начала распространяться христианская вера, но из-за гонений на христиан даже в конце III века город продолжал оставаться языческим.

Девять мучеников разных сословий и возрастов стремились обратить в христианство жителей Кизика. Их схватили и отвели на суд к правителю города, долго истязали, а потом усекли мечом. Тела мучеников погребли недалеко от города. Позже христиане положили останки святых в храме, возведенном в их честь.

Традиции, обычаи и гадания

12 мая – день целителей и исцелителей. Девять мучеников Кизических в народе считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений.

В пору неустойчивого весеннего тепла учащаются простудные заболевания, и люди подвергаются опасности заболеть весенней лихорадкой. Чтобы этого не случилось, наши предки молились девяти мученикам из Кизика, вспоминая о чудесах исцеления от недугов, происходящих на месте их погребения. Имена мучеников знахари нашёптывали над больным и читали заговор от девяти недугов:

В полдень 12 мая выходили на дорогу и подставляли лицо теплому ветру, чтобы запастись здоровьем на целый год.

В этот день крестьяне продолжали заниматься садово-огородными работами. При посадке растений проводили специальный обряд. Обходили с запада на восток свой огород и читали заговор:

Толкование снов

Сон с 11 на 12 мая пророческий. Он сбудется через неделю. Важно и то, что приснилось:

чистое озеро – в этом году вы не будете болеть;

сеять муку – в старости потеряете зрение;

читать псалмы – проживете долгую жизнь;

мебель протирать – к потере кровного родственника;

отдавать приказы другим людям – потеряете уважение в коллективе.

Сновидение, увиденное днем 12 мая, вещее. Рассказывать о нем никому нельзя.

Приметы и поверья

Теплая и звездная ночь – к хорошему урожаю. Ясный солнечный восход – на ведерное лето. Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов. Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещает хорошую погоду. Журавль гнездо в низине вьет – пришло время сеять хлеб на влажных местах. Муравьи перебираются в сухое место – скоро пойдет дождь. Много майских жуков – к засушливому лету. Молния перед дождем – к затяжному ненастью.

Людям, родившимся 12 мая, предстоит пройти через девять испытаний. Им подходят аметист и бирюза.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24