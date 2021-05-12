Катунь24: Депутат Алтайского края рассказал, как можно будет воспользоваться налоговым вычетом за занятия спортом

О предстоящей индексации ежемесячных выплат для ветеранов труда и репрессированных рассказал председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов на пресс-конференции 11 мая 2021 года.

Фото: Пресс-служба АКЗС

Он напомнил, что на 4 % будет увеличены ежемесячные выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Алтайского края и жертвам политических репрессий – 640 и 620 рублей соответственно. Эту надбавку заложили в бюджет региона на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 2023, уточняют в пресс-службе АКЗС.

Как рассказал Владимир Устинов, с 2022 года начнут работать правила, которые позволят возвращать часть средств, затраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. При этом можно будет учесть и расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные детям в возрасте до 18 лет. Соответствующий федеральный закон уже принят.

«Налоговый вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не выше 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами. Получается, что максимальный размер вычета (13 % от суммы в 120 тыс. рублей), подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тысячи рублей», – отметил Владимир Устинов.

Катунь24