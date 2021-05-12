Катунь24: До гребного канала в Барнауле можно будет доехать бесплатно

Но только при предъявлении билета на соревнования.

Фото: Катунь 24

Количество билетов на каждый день ограничено. Купить билеты можно в интернете на сайте Kassy.Ru.

Также работают офлайн-кассы, расположенные в пяти торговых центрах Барнаула (при покупке здесь взимается сервисный сбор в 5 %): «Лента» на Власихинской, «Европа», «Пионер», «БУМ», «Весна».

Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на речном вокзале. Цена: 200 рублей — трибуна, 100 рублей — на набережную. Дети до 7 лет — бесплатно. Билет действует только в течение того дня, на который куплен.

От речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (по предъявлению билета на Кубок мира) с 7:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно. Также можно будет добраться на электричке от барнаульского вокзала.

Отмечается, что личный автотранспорт допускаться на Новосибирский тракт от станции «Развилка» до гребного канала не будет.

Об участии во II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ уже заявили представители 56 стран, ожидается приезд более 400 спортсменов со всех континентов. Для проведения соревнований в Барнауле приобретено 300 лодок за счёт средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. Генеральный партнёр II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — банк «Открытие».

Катунь24