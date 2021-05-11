Катунь24: День эмоциональной легкости и день, идеальный для планирования. Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Астрологический прогноз на неделю с 10 по 16 мая 2021 года.

Понедельник, 10 мая

Сегодня гороскоп не дает оснований ожидать от окружающих порядка и дисциплины – это день своеволия и своемыслия. Звезды предупреждают, что любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор. День также обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента. Гораздо уместнее будет найти с ним общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят его на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.

Вторник, 11 мая

Сегодня звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы концентрироваться на своих чувствах, и если поддаться негативу, весь день может пойти насмарку. Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным. В этом случае, ваша энергичность, высокая работоспособность и усидчивость, характерные для этого дня, несомненно, откроют двери вашему успеху.

Среда, 12 мая

Сегодня звезды гороскопа предполагают повышенную энергичность и целеустремленность, но вместе с тем мало склоняют к рациональному распределению ресурсов. Проще говоря, в такой день велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания. Поэтому, прежде чем надрываться, подумайте, а так ли важна поставленная цель? Быть может лучше будет ее отложить на потом? Ну и главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?

Четверг, 13 мая

Сегодня гороскоп обещает обманчивость чувств. Не доверяйте видимому спокойствию окружающих: в этот день стихийная сила может пробуждаться внезапно и резко, вынуждая людей вокруг вас совершать неожиданные даже для них самих поступки. Сегодня и у вас, и у окружающих могут отмечаться быстрые перепады настроения и переходы от состояния сонливости до быстрой активизации. Это означает, что на протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.

Пятница, 14 мая

Сегодня звезды гороскопа с удвоенной силой будут склонять к осторожности, а также к необходимости тщательно взвешивать все «за» и «против», а потому приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. С одной стороны, такая тактика может быть помехой в делах, требующих быстрой реакции и волевых решений, зато и риск совершить сегодня ошибку (особенно в важных вопросах) близок к нулю. В целом же день идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.

Суббота, 15 мая

Сегодня звезды гороскопа обещают подарить вам удивительное ощущение эмоциональной легкости. Постарайтесь сохранить в себе это ощущение до самого вечера! В таком состоянии вам будет обеспечен успех в делах и симпатии окружающих. Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее – не злоупотребляйте сомнительными удовольствиями, особенно такими, как алкоголь, иначе вы рискуете потерять чувство меры. Это особенно нежелательно в силу того, что день предполагает повышенный риск травматизма.

Воскресенье, 16 мая

Сегодня звезды гороскопа раз за разом будут провоцировать неуёмное желание одним махом разобраться с проблемами и делами, которые тяготили вас уже давно. Не сопротивляетесь этому порыву: день действительно хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным. Звезды сегодня дарят вам энергию и активность. Вероятность заболеваний очень мала, но есть риск травматизма. В лечении и профилактике не ищите сложных путей – сегодня наиболее эффективными будут простые и проверенные средства.

Катунь24